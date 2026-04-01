Davrey

Sortie nature les oiseaux d’eau

Site d’observation de la nature de Davrey Davrey Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Mercredi 22 avril DAVREY Sortie nature les oiseaux d’eau. De 9h30 à 11h30 au site d’observation de la nature de Davrey.

Le site naturel de Davrey (récemment devenu Espace Naturel Sensible) accueille une biodiversité riche au sein de ses zones humides. Parmi elle s’y trouve des oiseaux d’eau canards, échassiers, bécasses voire même des rapaces. Lors d’une promenade le long du Landion et des zones humides de Davrey, découvrons ensemble, jumelles en mains, ces oiseaux qui s’y prélassent.

Animation gratuite et pour tout public, nombre de places limité.

Inscription obligatoire au +33 (0)3 25 40 10 59 ou contact-graine-ge.org .

Site d’observation de la nature de Davrey Davrey 10130 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org

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English :

L’événement Sortie nature les oiseaux d’eau Davrey a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance