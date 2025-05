Sortie nature Les oiseaux du plateau de Chabris – Chabris, 31 mai 2025 18:30, Chabris.

Indre

Sortie nature Les oiseaux du plateau de Chabris Chabris Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 18:30:00

fin : 2025-05-31 21:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Sortie nature animée par Henri Borde. Le plateau de Chabris abrite une avifaune nicheuse exceptionnelle, avec pour les espèces les plus remarquables l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, le Courlis cendré et la Pie-grièche écorcheur, grâce notamment à l’implication des agriculteurs du secteur.

5 .

Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Nature outing led by Henri Borde. The Chabris plateau is home to exceptional breeding birdlife, with the most outstanding species being the Little Bustard, the Common Mouse, the Whimbrel and the Red-backed Shrike, thanks in particular to the involvement of local farmers.

German :

Naturkundliche Exkursion unter der Leitung von Henri Borde. Die Hochebene von Chabris beherbergt eine außergewöhnliche Brutvogelwelt. Zu den bemerkenswertesten Arten gehören die Großtrappe, der Große Brachvogel und der Neuntöter, was vor allem dem Engagement der Landwirte zu verdanken ist.

Italiano :

Escursione naturalistica guidata da Henri Borde. L’altopiano di Chabris ospita un’eccezionale avifauna nidificante: le specie più notevoli sono l’otarda, il topo comune, il pettirosso e l’averla capirossa, grazie soprattutto al coinvolgimento degli agricoltori locali.

Espanol :

Excursión en plena naturaleza dirigida por Henri Borde. La meseta de Chabris alberga una avifauna reproductora excepcional, entre la que destacan el sisón común, el ratón común, el quebrantahuesos y el alcaudón dorsirrojo, gracias sobre todo a la implicación de los agricultores locales.

L’événement Sortie nature Les oiseaux du plateau de Chabris Chabris a été mis à jour le 2025-05-21 par BERRY