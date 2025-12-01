Sortie Nature Les oiseaux en hiver

Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dernière sortie nature de l’année

Découvrez la vie des oiseaux en hiver. 5 .

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13 adater@adater.org

English :

Last nature outing of the year

L’événement Sortie Nature Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-11-26 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE