Sortie nature Les oiseaux hivernants en scène Saint-Vigor-d’Ymonville

Durant les mois les plus froids de l’année, de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau trouvent refuge dans l’estuaire de la Seine. Tantôt au repos ou en pleine toilette, canards, limicoles et laridés se rassemblent à marée haute sur les plans d’eau de la réserve. C’est le moment idéal pour sortir la longue vue et passer en revue la troupe plumages, formes des becs, silhouettes, chants, postures, tous les indices sont utiles pour réussir à distinguer et reconnaître les différentes espèces qui occupent le territoire.

Rendez-vous au parking du Sentier du marais du Hode, à Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 8 ans Durée 2h30

Prévoir bottes et vêtements adaptés.

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso helloasso.com/associations/mison-de-l-estuaire .

