SORTIE NATURE LES OISEAUX MIGRATEURS Saint-Chély-d’Apcher mercredi 22 octobre 2025.

Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

2025-10-22

Partez à la découverte des richesses insoupçonnées des Monts de la Margeride au cours d’une sortie pédagogique accessible à tous, où tous vos sens seront mis en éveil…

Grégory Chamming’s, notre guide naturaliste, vous fera tendre l’oreille aux cris et aux chants des oiseaux, et aux itinéraires des migrateurs. Cette sortie sera également l’occasion de s’intéresser à la faune et la flore en général au grès des rencontres. .

Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Discover the unsuspected riches of the Monts de la Margeride during an educational outing accessible to all, where all your senses will be awakened…

Our naturalist guide, Grégory Chamming’s, will help you listen out for the calls and songs of birds, and the itineraries of migratory birds. This outing will also be an opportunity to take an interest in the flora and fauna in general

German :

Entdecken Sie die ungeahnten Reichtümer der Monts de la Margeride auf einem pädagogischen Ausflug, der für alle zugänglich ist und bei dem alle Ihre Sinne angesprochen werden…

Grégory Chamming’s, unser Naturführer, wird Sie auf die Schreie und Gesänge der Vögel und die Routen der Zugvögel aufmerksam machen. Dieser Ausflug wird auch die Gelegenheit bieten, sich generell für die Tier- und Pflanzenwelt zu interessieren

Italiano :

Scoprite le insospettabili ricchezze dei Monts de la Margeride durante un’uscita didattica accessibile a tutti, dove tutti i vostri sensi saranno risvegliati…

Grégory Chamming, la nostra guida naturalistica, vi farà ascoltare le grida e i canti degli uccelli e le rotte degli uccelli migratori. Questa gita sarà anche l’occasione per interessarsi alla flora e alla fauna in generale

Espanol :

Descubra las riquezas insospechadas de los Montes de la Margeride durante una salida pedagógica accesible a todos, en la que se despertarán todos sus sentidos…

Grégory Chamming’s, nuestro guía naturalista, le hará escuchar los gritos y cantos de los pájaros, y las rutas de las aves migratorias. Esta excursión será también la ocasión de interesarse por la flora y la fauna en general

