Sortie nature les orchidées reines des pelouses calcaires – Sarrebourg 22 juin 2025 14:00

Moselle

Sortie nature les orchidées reines des pelouses calcaires départ parking mairie Imling Sarrebourg Moselle

Venez découvrir l’univers fascinant des orchidées sauvages, véritables joyaux des pelouses calcaires ! Lors de cette sortie nature, nous explorerons ces milieux ouverts, secs et riches en biodiversité, qui abritent une faune et une flore remarquables. Avec le soutien de la région Grand Est. Gratuit, sur inscription. Prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo.Tout public

départ parking mairie Imling

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

English :

Come and discover the fascinating world of wild orchids, the true jewels of limestone lawns! During this nature outing, we’ll explore these open, dry environments, rich in biodiversity and home to remarkable flora and fauna. With the support of the Grand Est region. Free, registration required. Dress appropriately for the terrain and weather.

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der wilden Orchideen, der wahren Juwelen der Kalksteinrasen! Bei diesem Ausflug in die Natur erkunden wir diese offenen, trockenen und artenreichen Lebensräume, die eine bemerkenswerte Flora und Fauna beherbergen. Mit der Unterstützung der Region Grand Est. Kostenlos, nach Anmeldung. Bitte dem Gelände und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante mondo delle orchidee selvatiche, veri gioielli delle praterie calcaree! In questa escursione naturalistica, esploreremo questi ambienti aperti e secchi, ricchi di biodiversità e che ospitano una flora e una fauna straordinarie. Con il sostegno della regione Grand Est. Gratuito, è richiesta l’iscrizione. Abbigliamento adeguato al terreno e alle condizioni atmosferiche.

Espanol :

Venga a descubrir el fascinante mundo de las orquídeas silvestres, verdaderas joyas de las praderas calcáreas En esta excursión por la naturaleza, exploraremos estos entornos abiertos y secos, ricos en biodiversidad y hogar de una flora y fauna extraordinarias. Con el apoyo de la región de Grand Est. Inscripción gratuita. Vestimenta adecuada al terreno y a las condiciones meteorológicas.

