[Sortie nature] Les papillons de jour

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Plongez dans le monde fascinant des papillons ! Comment vivent-ils ? Quel est leur rôle dans la nature ?

A travers plusieurs ateliers ludiques et l’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces de notre région et à comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Samedi 1er août

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature

pauline.delattre@picardie-nature.org

06.56.71.02.03

Plongez dans le monde fascinant des papillons ! Comment vivent-ils ? Quel est leur rôle dans la nature ?

A travers plusieurs ateliers ludiques et l’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces de notre région et à comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Samedi 1er août

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature

pauline.delattre@picardie-nature.org

06.56.71.02.03 .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 56 71 02 03 pauline.delattre@picardie-nature.org

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English :

Dive into the fascinating world of butterflies! How do they live? What role do they play in nature?

Through a series of fun workshops and observation exercises, learn to recognize the main species in our region and understand their role in the ecosystem.

? Saturday August 1st

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Register with Picardie Nature

? pauline.delattre@picardie-nature.org

? 06.56.71.02.03

L’événement [Sortie nature] Les papillons de jour Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois