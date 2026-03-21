[Sortie nature] Les papillons de jour Ermenonville
[Sortie nature] Les papillons de jour Ermenonville samedi 1 août 2026.
[Sortie nature] Les papillons de jour
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Plongez dans le monde fascinant des papillons ! Comment vivent-ils ? Quel est leur rôle dans la nature ?
A travers plusieurs ateliers ludiques et l’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces de notre région et à comprendre leur rôle dans l’écosystème.
Samedi 1er août
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03
Plongez dans le monde fascinant des papillons ! Comment vivent-ils ? Quel est leur rôle dans la nature ?
A travers plusieurs ateliers ludiques et l’observation, apprenez à reconnaître les principales espèces de notre région et à comprendre leur rôle dans l’écosystème.
Samedi 1er août
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03 .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 56 71 02 03 pauline.delattre@picardie-nature.org
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English :
Dive into the fascinating world of butterflies! How do they live? What role do they play in nature?
Through a series of fun workshops and observation exercises, learn to recognize the main species in our region and understand their role in the ecosystem.
? Saturday August 1st
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Free
Register with Picardie Nature
? pauline.delattre@picardie-nature.org
? 06.56.71.02.03
L’événement [Sortie nature] Les papillons de jour Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois