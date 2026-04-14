Sortie nature les papillons, des insectes un peu mytho allée du moulin Salles-Lavalette

Salles-Lavalette

Sortie nature les papillons, des insectes un peu mytho

allée du moulin Moulin Sartier Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Savez-vous que derrière le vol bucolique des papillons de nos campagnes se cachent parfois des dieux et des héros mythologiques, ou de terribles rois ? Vous pourrez le découvrir lors de cette balade dans la vallée de la Lizonne.

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allée du moulin Moulin Sartier Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89 s.fournier@cen-na.org

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English : Sortie nature les papillons, des insectes un peu mytho

Did you know that behind the idyllic fluttering of butterflies in our countryside there sometimes lie mythological gods and heroes, or terrible kings? You can find out during this walk through the Lizonne Valley.

L’événement Sortie nature les papillons, des insectes un peu mytho Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Sud Charente