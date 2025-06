Sortie nature Les petits baroudeurs Avenue Jacques Anquetil Le Havre 5 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Sortie nature Les petits baroudeurs Avenue Jacques Anquetil Aire de jeu Parc Forestier de Montgeon Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Parents de petits aventuriers de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans, venez partager avec vos enfants un temps d’immersion et de découverte sensorielle en famille. L’occasion de découvrir les bienfaits du contact des tout-petits avec la nature, pour leur bon développement et leur épanouissement.

Le rendez-vous du 05 juillet est consacré aux enfants de 0 à 18 mois.

Durée 1h

Réservation obligatoire

Parents de petits aventuriers de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans, venez partager avec vos enfants un temps d’immersion et de découverte sensorielle en famille. L’occasion de découvrir les bienfaits du contact des tout-petits avec la nature, pour leur bon développement et leur épanouissement.

Le rendez-vous du 05 juillet est consacré aux enfants de 0 à 18 mois.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Avenue Jacques Anquetil Aire de jeu Parc Forestier de Montgeon

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 04

English : Sortie nature Les petits baroudeurs

Parents of little adventurers aged 0 to 18 months or 18 months to 3 years, come and share a time of immersion and sensory discovery with your children. It’s an opportunity to discover the benefits of contact between toddlers and nature, for their healthy development and personal growth.

The July 05 event is dedicated to children aged 0-18 months.

Duration: 1 hour

Reservation required

German :

Eltern von kleinen Abenteurern im Alter von 0 bis 18 Monaten oder von 18 Monaten bis 3 Jahren können mit ihren Kindern eine Zeit des Eintauchens in die Natur und der Entdeckung der Sinne mit der ganzen Familie verbringen. Die Gelegenheit, die Vorteile des Kontakts von Kleinkindern mit der Natur für ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung zu entdecken.

Der Termin am 05. Juli ist Kindern von 0 bis 18 Monaten gewidmet.

Dauer: 1 Stunde

Reservierung erforderlich

Italiano :

Genitori di piccoli avventurieri da 0 a 18 mesi o da 18 mesi a 3 anni, venite a condividere con i vostri figli un momento di immersione e scoperta sensoriale. È un’occasione per scoprire i benefici del contatto dei vostri piccoli con la natura, per aiutarli a svilupparsi e a crescere.

L’evento del 05 luglio è rivolto ai bambini da 0 a 18 mesi.

Durata: 1 ora

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Padres de pequeños aventureros de 0 a 18 meses o de 18 meses a 3 años, vengan a compartir con sus hijos un momento de inmersión y descubrimiento sensorial. Es una oportunidad para descubrir los beneficios de poner a sus pequeños en contacto con la naturaleza, para ayudarles a desarrollarse y florecer.

La actividad del 5 de julio es para niños de 0 a 18 meses.

Duración: 1 hora

Reserva previa

L’événement Sortie nature Les petits baroudeurs Le Havre a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie