Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Saint Yvi Saint-Yvi
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Yvi
Informations pratiques
Saint-Yvi
Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Saint Yvi
Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Les plantes aux mille et une vertus
Entre forêts ombragées, prairies et fraîcheur des chemins creux, partez à la découverte des plantes qui bordent nos sentiers. Utilisées depuis la nuit des temps, ces végétaux aux mille usages médicinaux, culinaires ou encore artisanaux vous dévoileront leurs secrets au fil de la balade.
Âge minimum conseillé 7 ans
Réservation obligatoire le lieu du Rendez vous sera communiqué à l’inscription .
Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Sortie Nature les plantes aux mille et une vertus Saint Yvi Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-07-30 par OTC CCA
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