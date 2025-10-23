SORTIE NATURE LES PLANTES DANS L’HISTOIRE Serverette
SORTIE NATURE LES PLANTES DANS L’HISTOIRE Serverette jeudi 23 octobre 2025.
SORTIE NATURE LES PLANTES DANS L’HISTOIRE
Salle des fêtes Serverette Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Les plantes et les hommes ont toujours entretenus des liens étroits à travers l’Histoire. Entre coexistence, sélection, domestication et symbiose, ces relations ont apporté des bénéfices réciproques. Karine, herboriste passionnée, vous invite à un voyage dans le temps à la découverte de ces « petites histoires » qui ont façonné nos campagnes.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Salle des fêtes Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
English :
Plants and people have always been closely linked throughout history. Karine, a passionate herbalist, invites you on a journey back in time to discover the « little stories » that have shaped our countryside.
Registration required at one of our three tourist information offices.
German :
Pflanzen und Menschen haben im Laufe der Geschichte immer eine enge Beziehung zueinander gepflegt. Die passionierte Kräuterkundlerin Karine lädt Sie zu einer Zeitreise ein, auf der Sie diese « kleinen Geschichten » entdecken, die unsere ländlichen Gegenden geprägt haben.
Anmeldung in einem unserer drei Touristeninformationsbüros erforderlich.
Italiano :
Le piante e le persone sono sempre state strettamente legate nel corso della storia. Karine, appassionata di erboristeria, vi invita a fare un viaggio nel tempo per scoprire le « piccole storie » che hanno plasmato la nostra campagna.
Iscrizione obbligatoria presso uno dei nostri tre uffici di informazione turistica.
Espanol :
Las plantas y las personas siempre han estado estrechamente vinculadas a lo largo de la historia. Karine, herborista apasionada, le invita a un viaje en el tiempo para descubrir las « pequeñas historias » que han dado forma a nuestros paisajes.
Inscripción obligatoria en una de nuestras tres oficinas de información turística.
