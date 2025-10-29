SORTIE NATURE LES PLANTES ET LA SORCELLERIE Saint-Pierre-le-Vieux

SORTIE NATURE LES PLANTES ET LA SORCELLERIE

Saint-Pierre-le-Vieux Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Depuis la nuit des temps, les plantes sont utilisées pour combler nos croyances ésotériques. Apprenez-en davantage sur leur utilisation au sein de pratiques et de rituels à travers les âges.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Since the dawn of time, plants have been used to fulfill our esoteric beliefs. Learn more about their use in practices and rituals throughout the ages.

Registration required at the tourist office.

German :

Seit Anbeginn der Zeit werden Pflanzen verwendet, um unsere esoterischen Überzeugungen zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über ihre Verwendung im Rahmen von Praktiken und Ritualen im Laufe der Zeit.

Anmeldung bei der Touristeninformation erforderlich.

Italiano :

Fin dalla notte dei tempi, le piante sono state utilizzate per soddisfare le nostre credenze esoteriche. Scoprite il loro uso nelle pratiche e nei rituali di tutti i tempi.

Registrazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Desde la noche de los tiempos, las plantas se han utilizado para cumplir nuestras creencias esotéricas. Descubra su uso en prácticas y rituales a lo largo de los tiempos.

Es necesario inscribirse en la Oficina de Turismo.

