Sortie nature les plantes magiques de l’automne Site des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc

Sortie nature les plantes magiques de l’automne
Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Une découverte des quelques plantes et de leur utilisation.
Site des Gaillands Site d’escalade des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
English : Nature outing magical autumn plants
A discovery of a few plants and their uses.
German : Naturausflug die magischen Pflanzen des Herbstes
Eine Entdeckung der wenigen Pflanzen und ihrer Verwendung.
Italiano : Gita nella natura: le piante magiche dell’autunno
Un’introduzione ad alcune di queste piante e al loro utilizzo.
Espanol : Paseo por la naturaleza: las plantas mágicas del otoño
Una introducción a algunas de estas plantas y su uso.
