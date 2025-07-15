Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles Rue de Kerbihan La Trinité-sur-Mer
Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles Rue de Kerbihan La Trinité-sur-Mer mercredi 8 avril 2026.
Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles
Rue de Kerbihan Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Animé par Monsieur Franck Bugel
C’est le printemps, beaucoup de plantes peuvent être consommées. Mais nous ne faisons pas attention. Si vous voulez apprendre à vous nourrir sainement, venez les découvrir, les connaître et les utiliser dans votre cuisine quotidienne, lors de cette sympathique balade entre bord de mer, prairies et bois. .
Rue de Kerbihan Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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L’événement Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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