Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles Rue de Kerbihan La Trinité-sur-Mer

Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles

Rue de Kerbihan Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Animé par Monsieur Franck Bugel

C’est le printemps, beaucoup de plantes peuvent être consommées. Mais nous ne faisons pas attention. Si vous voulez apprendre à vous nourrir sainement, venez les découvrir, les connaître et les utiliser dans votre cuisine quotidienne, lors de cette sympathique balade entre bord de mer, prairies et bois. .

Rue de Kerbihan Parking de la pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Sortie nature Les plantes sauvages et comestibles La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon