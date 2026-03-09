Sortie nature Les pollinisateurs sauvages

Motey-Besuche Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-14

Sortie nature encadrée par le CPIE de Brussey. Thématique Les pollinisateurs sauvages. Balade dans la commune pour découvrir les différents pollinisateurs sauvages, leurs rôle et leurs besoins. .

+33 3 84 31 75 49 mmallet@cpie-brussey.com

