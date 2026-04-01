Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden
Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden mercredi 15 avril 2026.
Kernascléden
Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau
1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Plongez dans le monde secret de la rivière du Scorff ! Venez découvrir la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. Sur inscription. .
1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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