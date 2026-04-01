Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden

Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Maison de la chauve-souris

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 56540 Kernascléden

Département : Morbihan

Début : 2026-04-29T14:30:00

Fin : 2026-04-29T16:30:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Kernascléden

Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :
2026-04-29

Plongez dans le monde secret de la rivière du Scorff ! Venez découvrir la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. Sur inscription.   .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Kernascléden (Morbihan)