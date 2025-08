Sortie nature Les Rives de l’Indre Saint-Cyran-du-Jambot

Sortie nature Les Rives de l’Indre Saint-Cyran-du-Jambot lundi 4 août 2025.

Sortie nature Les Rives de l’Indre

6 Route de Châtillon Saint-Cyran-du-Jambot Indre

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-04 14:00:00

Fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Cette promenade guidée par Franck Lejard vous emmènera le long des Rives de l’Indre, pour une découverte de la faune et de la flore locales.

Au cours de cette balade de moins de 3 km, vous apprendrez à reconnaître différentes plantes sauvages et à vous familiariser avec leurs noms, parfois poétiques, parfois amusants. Ce sera également l’occasion de faire appel à vos sens pour observer en silence la vie qui s’épanouit autour de vous.

Le rendez-vous est fixé devant la mairie. La sortie est entièrement gratuite, mais la réservation est obligatoire.

Nous vous recommandons de porter des chaussures confortables et adaptées à la marche afin de profiter pleinement de cette expérience en pleine nature. .

6 Route de Châtillon Saint-Cyran-du-Jambot 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19

English :

This walk, guided by Franck Lejard, will take you along the banks of the Indre to discover the local flora and fauna.

German :

Dieser von Franck Lejard geführte Spaziergang führt Sie entlang des Ufers des Flusses Indre, wo Sie die lokale Flora und Fauna entdecken können.

Italiano :

Questa passeggiata, guidata da Franck Lejard, vi porterà lungo le rive dell’Indre alla scoperta della flora e della fauna locali.

Espanol :

Este paseo, guiado por Franck Lejard, le llevará por las orillas del Indre para descubrir la flora y la fauna locales.

