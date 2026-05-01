Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède
Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède vendredi 22 mai 2026.
Rouzède
Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne
Vallée de la Renaudie Rouzède Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Découvrez les secrets de la nuit à travers l’observation du ciel et de la faune nocturne.
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Vallée de la Renaudie Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 25 91 a.vautier@cen-na.org
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English :
Discover the secrets of the night by observing the sky and nocturnal fauna.
L’événement Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord