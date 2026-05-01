Rouzède

Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne

Vallée de la Renaudie Rouzède Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez les secrets de la nuit à travers l’observation du ciel et de la faune nocturne.

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Vallée de la Renaudie Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 25 91 a.vautier@cen-na.org

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English :

Discover the secrets of the night by observing the sky and nocturnal fauna.

L’événement Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord