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Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède

Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Vallée de la Renaudie

Ville : 16220 Rouzède

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Rouzède

Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne

Vallée de la Renaudie Rouzède Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Découvrez les secrets de la nuit à travers l’observation du ciel et de la faune nocturne.
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Vallée de la Renaudie Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 25 91  a.vautier@cen-na.org

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English :

Discover the secrets of the night by observing the sky and nocturnal fauna.

L’événement Sortie nature Les secrets de la nuit obervation du ciel et de la faune nocturne Rouzède a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord