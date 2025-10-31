SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN Agde
Route de Sète Agde Hérault
Initiez-vous au volcanisme et à la géologie locale en gravissant le Mont Saint- Loup, célèbre volcan agathois.
Vous découvrirez également les étonnantes adaptations de la végétation méditerranéenne.
> Dès 6 ans
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr
English :
Learn about geology by discovering the volcano of Agatha: Mont Saint- Loup.
German :
Führen Sie sich in die Geologie ein, indem Sie den Vulkan von Agathois entdecken: den Mont Saint-Loup.
Italiano :
Imparate a conoscere il vulcanismo e la geologia locali scalando il Mont Saint Loup, il famoso vulcano di Agatha.
Scoprirete anche i sorprendenti adattamenti della vegetazione mediterranea.
> Da 6 anni
Espanol :
Aprenda geología descubriendo el volcán de Agatha: Mont Saint-Loup.
