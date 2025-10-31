SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Initiez-vous au volcanisme et à la géologie locale en gravissant le Mont Saint- Loup, célèbre volcan agathois.

Vous découvrirez également les étonnantes adaptations de la végétation méditerranéenne.

> Dès 6 ans

> Payant

> Sur réservation (lieu précisé lors de la réservation (Mont St Loup)

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English :

Learn about geology by discovering the volcano of Agatha: Mont Saint- Loup.

German :

Führen Sie sich in die Geologie ein, indem Sie den Vulkan von Agathois entdecken: den Mont Saint-Loup.

Italiano :

Imparate a conoscere il vulcanismo e la geologia locali scalando il Mont Saint Loup, il famoso vulcano di Agatha.

Scoprirete anche i sorprendenti adattamenti della vegetazione mediterranea.

> Da 6 anni

Espanol :

Aprenda geología descubriendo el volcán de Agatha: Mont Saint-Loup.

