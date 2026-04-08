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SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN Route de Sète Agde

SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN Route de Sète Agde vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Route de Sète

Adresse : Domaine du Grand Clavelet

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : 2026-04-24T

Fin : 2026-04-24T

Tarif :

Agde

SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Thèmes de l’animation volcanisme, géologie, faune et flore, balade nature et panorama
En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan agathois, vous vous initierez au volcanisme et à la géologie locale. Vous découvrirez également les étonnantes adaptations de la végétation méditerranéenne.   .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  contact@adena-bagnas.fr

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English :

Event themes: volcanism, geology, flora and fauna, nature walks and panoramas

L’événement SORTIE NATURE LES SECRETS DU VOLCAN Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34

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