Sortie nature Les tours de Castillon ‘Entre marais et collines Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence
Sortie nature Les tours de Castillon ‘Entre marais et collines Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence dimanche 12 avril 2026.
Sortie nature Les tours de Castillon ‘Entre marais et collines
Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 13h. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Sortie nature pour découvrir les tours de Castillon et ses paysages exceptionnels.
Les tours de Castillon Entre marais et collines
Depuis le rocher de la Pène, partez pour une lecture des paysages exceptionnels des Alpilles et plongez dans la richesse des zones humides du marais des Baux.
Jean-Michel Pirastru, chargé de mission du Parc des Alpilles
Paradou .
Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature outing to discover les tours de Castillon and its exceptional landscapes.
L’événement Sortie nature Les tours de Castillon ‘Entre marais et collines Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles