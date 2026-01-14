Sortie nature L’estuaire de la Seine Rue Friedrich Engels Harfleur

Sortie nature L’estuaire de la Seine

Rue Friedrich Engels Parking super marché Harfleur Seine-Maritime

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

2026-02-01

Réserve du Hode : venez découvrir les oiseaux hivernants dans l’estuaire de la Seine et observer le retour des premières cigognes.

Prévoir jumelles (prêts possibles) chaussures de rando et une tenue adaptée à la météo (gants bonnets).

Possibilité de récupérer des personnes à l’arrêt de bus LIA (Place d’Armes) à Harfleur.

Réservation nécessaire au 07 71 62 85 67 .

