Sortie nature l’éveil du printemps. Parc de Port Breton Dinard Dinard

Sortie nature l’éveil du printemps.

Parc de Port Breton Dinard 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

2026-03-22

On vous emmène à la rencontre des jeunes pousses et des arbres du printemps !

Découvrez ce que vous pouvez cueillir en cette saison, avec des critères d’identification précis et des astuces pour introduire vos cueillettes sauvages dans votre cuisine. Une approche mêlant botanique, herboristerie et légendes. .

Parc de Port Breton Dinard 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 95 52 75 31

