SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS Agde

SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS
Route de Sète Agde Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-16
2025-09-05
Assistez au lever de soleil en pleine nature au coeur de la Réserve naturelle du Bagnas.
Vivez le réveil de la nature en pleine réserve et profitez-en pour observer la faune, puis prenez un petit-déjeuner compris à la Maison du Bagnas !
> À partir de 7 ans
> Payant
> Sur réservation
> Lieu de rendez-vous précisé lors de votre inscription
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie accueil@adena-bagnas.fr
English :
Watch the sunrise in the heart of the Bagnas Nature Reserve.
German :
Erleben Sie den Sonnenaufgang inmitten der Natur im Herzen des Naturreservats Bagnas.
Italiano :
Osservate l’alba nel cuore della Riserva Naturale delle Bagnas.
Espanol :
Contemple el amanecer en el corazón de la Reserva Natural de Bagnas.
