SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS Agde

SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS Agde vendredi 5 septembre 2025.

SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-05

Assistez au lever de soleil en pleine nature au coeur de la Réserve naturelle du Bagnas.

Vivez le réveil de la nature en pleine réserve et profitez-en pour observer la faune, puis prenez un petit-déjeuner compris à la Maison du Bagnas !

> À partir de 7 ans

> Payant

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de votre inscription

#ESCAPADENATURE

#ESCAPADEALINFINI .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie accueil@adena-bagnas.fr

English :

Watch the sunrise in the heart of the Bagnas Nature Reserve.

German :

Erleben Sie den Sonnenaufgang inmitten der Natur im Herzen des Naturreservats Bagnas.

Italiano :

Osservate l’alba nel cuore della Riserva Naturale delle Bagnas.

Espanol :

Contemple el amanecer en el corazón de la Reserva Natural de Bagnas.

L’événement SORTIE NATURE LEVER DU SOLEIL AU BAGNAS Agde a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE