Sortie nature libellules, chères demoiselles

Philippsbourg Moselle

Venez effleurer le monde des libellules et autres demoiselles, magnifiques insectes dont la vie dépend des milieux aquatiques et dont les noms sont des poèmes. Les rivières et les étangs des Vosges du Nord sont riches d’une importante diversité que nous vous invitons à venir découvrir.

Sortie animée par la Réserve Naturelle Nationale des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de notre office de tourisme du Pays de Bitche au 03 87 06 16 16 ou via mail à contact@tourisme-paysdebitche.frTout public

Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

Come and brush up on the world of dragonflies and other damselflies, magnificent insects whose lives depend on aquatic environments and whose names are like poems. The rivers and ponds of the Vosges du Nord are rich in diversity, and we invite you to come and discover it.

Led by the Réserve Naturelle Nationale des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

Register now with our Pays de Bitche tourist office on 03 87 06 16 16 or by e-mail at contact@tourisme-paysdebitche.fr

German :

Erfahren Sie mehr über die Welt der Libellen und Demoisellen, wunderschöne Insekten, deren Leben von der Wasserwelt abhängt und deren Namen wie Gedichte klingen. Die Flüsse und Teiche der Nordvogesen sind reich an einer großen Vielfalt, die wir Ihnen gerne zeigen möchten.

Dieser Ausflug wird vom Nationalen Naturreservat der Felsen und Torfmoore des Pays de Bitche organisiert.

Melden Sie sich jetzt bei unserem Fremdenverkehrsamt des Pays de Bitche unter 03 87 06 16 16 oder per E-Mail an contact@tourisme-paysdebitche.fr an

Italiano :

Venite a conoscere il mondo delle libellule e delle castagnole, magnifici insetti la cui vita dipende dagli ambienti acquatici e i cui nomi sono come poesie. I fiumi e gli stagni dei Vosgi del Nord sono ricchi di diversità e vi invitiamo a venire a scoprirla.

Condotto dalla Réserve Naturelle Nationale des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

Iscrivetevi subito presso l’Ufficio del Turismo del Pays de Bitche al numero 03 87 06 16 16 o via e-mail all’indirizzo contact@tourisme-paysdebitche.fr

Espanol :

Venga a repasar el mundo de las libélulas y otros caballitos del diablo, magníficos insectos cuya vida depende de los medios acuáticos y cuyos nombres son como poemas. Los ríos y estanques de los Vosgos del Norte son ricos en diversidad, y te invitamos a venir a descubrirla.

A cargo de la Réserve Naturelle Nationale des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

Inscríbase ahora en la Oficina de Turismo del Pays de Bitche en el teléfono 03 87 06 16 16 o por correo electrónico a contact@tourisme-paysdebitche.fr

