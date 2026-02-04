Sortie Nature LPO Benet
Sortie Nature LPO Benet dimanche 12 avril 2026.
Sortie Nature LPO
Benet Vendée
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Cigognes blanches en Venise Verte
Sortie d’observation d’une colonie de cigognes.
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Inscription obligatoire sur vendee.lpo.fr/sorties-animations/avril-2025 ou au 06 15 14 08 10.
Sortie gratuite.
Possibilité de promenade sur un autre site l’après-midi. .
Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 15 14 08 10
English :
White storks in Venise Verte
