Sortie Nature LPO

Benet Vendée

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

2026-04-12

Cigognes blanches en Venise Verte

Sortie d’observation d’une colonie de cigognes.

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Inscription obligatoire sur vendee.lpo.fr/sorties-animations/avril-2025 ou au 06 15 14 08 10.

Sortie gratuite.

Possibilité de promenade sur un autre site l’après-midi. .

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 15 14 08 10

English :

White storks in Venise Verte

