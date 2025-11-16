Sortie nature LPO: Les oiseaux du domaine du Léché Saulgé

Sortie nature LPO: Les oiseaux du domaine du Léché

L’étang de Beaufour et le domaine du Léché sont situés au cœur d’un réseau de boisements, prairies et zones humides remarquables. Cette mosaïque de milieux a motivé le classement de ce secteur au titre des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental de la Vienne. Accompagné d’un guide nature de la LPO, venez découvrir les nombreux oiseaux de ce site.

Rdv 9h à l’entrée de la ferme du Léché à Saulgé. Durée 2h30.

Sortie gratuite. Bottes conseillées et tenue adaptée à la météo.

inscription conseillée 07 83 48 99 59 ou vienne@lpo.fr .

