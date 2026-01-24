Sortie nature

Marais de Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine organise une sortie nature Balade en marais, à la découverte des oiseaux d’eau hivernants.

.

Marais de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 65 55 34 m.philippe@cen-na.org

English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine is organizing a nature outing: a marsh walk to discover wintering waterfowl.

L’événement Sortie nature Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes