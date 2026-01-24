Sortie nature Marennes-Hiers-Brouage
Début : 2026-02-18 14:00:00
2026-02-18
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine organise une sortie nature Balade en marais, à la découverte des oiseaux d’eau hivernants.
Marais de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 65 55 34 m.philippe@cen-na.org
English :
The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine is organizing a nature outing: a marsh walk to discover wintering waterfowl.
