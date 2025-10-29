Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons Vallorcine

Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons

Le Buet Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

DECOUVRIR OU APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES

EN MYCOLOGIE

Le Buet Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English : Nature outing Learn more about the world of mushrooms

DISCOVER OR DEEPEN YOUR KNOWLEDGE

IN MYCOLOGY

German : Exkursion in die Natur Die Welt der Pilze besser kennenlernen

UNSERE KENNTNISSE ENTDECKEN ODER VERTIEFEN

IN MYKOLOGIE

Italiano : Gita naturalistica Per conoscere meglio il mondo dei funghi

SCOPRIRE O AMPLIARE LE NOSTRE CONOSCENZE

IN MICOLOGIA

Espanol : Salida a la naturaleza Conozca mejor el mundo de las setas

DESCUBRIR O AMPLIAR NUESTROS CONOCIMIENTOS

EN MICOLOGÍA

