Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons Vallorcine
Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons Vallorcine mercredi 29 octobre 2025.
Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons
Le Buet Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
DECOUVRIR OU APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES
EN MYCOLOGIE
.
Le Buet Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
English : Nature outing Learn more about the world of mushrooms
DISCOVER OR DEEPEN YOUR KNOWLEDGE
IN MYCOLOGY
German : Exkursion in die Natur Die Welt der Pilze besser kennenlernen
UNSERE KENNTNISSE ENTDECKEN ODER VERTIEFEN
IN MYKOLOGIE
Italiano : Gita naturalistica Per conoscere meglio il mondo dei funghi
SCOPRIRE O AMPLIARE LE NOSTRE CONOSCENZE
IN MICOLOGIA
Espanol : Salida a la naturaleza Conozca mejor el mundo de las setas
DESCUBRIR O AMPLIAR NUESTROS CONOCIMIENTOS
EN MICOLOGÍA
L’événement Sortie nature Mieux connaître le monde des champignons Vallorcine a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc