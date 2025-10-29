Sortie nature Mission Hérisson ! Istres
Sortie nature Mission Hérisson ! Istres mercredi 29 octobre 2025.
Bouches-du-Rhône
Sortie nature Mission Hérisson ! Du 29/10 au 15/11/2025, tous les jours de 13h30 à 16h. Parc de trigance Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-29 13:30:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-10-29
Venez découvrir comment contribuer à la préservation du hérisson d’Europe, petit mammifère emblématique mais menacé par les activités humaines.
À partir de 9 ans. .
Parc de trigance
Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 25 33 76 candy.bellon@lpo.fr
English :
Find out how you can help preserve the European hedgehog, an emblematic small mammal threatened by human activity.
German :
Erfahren Sie, wie Sie zur Erhaltung des Europäischen Igels beitragen können, eines kleinen, symbolträchtigen Säugetiers, das jedoch durch menschliche Aktivitäten bedroht ist.
Italiano :
Venite a scoprire come potete contribuire a preservare il riccio europeo, un piccolo mammifero emblematico minacciato dalle attività umane.
Espanol :
Venga y descubra cómo puede ayudar a preservar el erizo europeo, un pequeño mamífero emblemático amenazado por la actividad humana.
