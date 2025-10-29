Sortie nature Mission Hérisson ! Istres

Sortie nature Mission Hérisson ! Istres mercredi 29 octobre 2025.

Bouches-du-Rhône

Sortie nature Mission Hérisson ! Du 29/10 au 15/11/2025, tous les jours de 13h30 à 16h. Parc de trigance Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-29 13:30:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

2025-10-29

Venez découvrir comment contribuer à la préservation du hérisson d’Europe, petit mammifère emblématique mais menacé par les activités humaines.

À partir de 9 ans. .

Parc de trigance

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 25 33 76 candy.bellon@lpo.fr

English :

Find out how you can help preserve the European hedgehog, an emblematic small mammal threatened by human activity.

German :

Erfahren Sie, wie Sie zur Erhaltung des Europäischen Igels beitragen können, eines kleinen, symbolträchtigen Säugetiers, das jedoch durch menschliche Aktivitäten bedroht ist.

Italiano :

Venite a scoprire come potete contribuire a preservare il riccio europeo, un piccolo mammifero emblematico minacciato dalle attività umane.

Espanol :

Venga y descubra cómo puede ayudar a preservar el erizo europeo, un pequeño mamífero emblemático amenazado por la actividad humana.

L’événement Sortie nature Mission Hérisson ! Istres a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme d’Istres