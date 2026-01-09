[Sortie nature] Montre-moi tes bourgeons, je te dirais qui tu es… Forges-les-Eaux

[Sortie nature] Montre-moi tes bourgeons, je te dirais qui tu es…

Allons à la découverte des arbres et arbustes et apprenons à les reconnaitre avec pour seuls indices bourgeons et écores. Ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur leurs usages.

Dimanche 1 février, 14h, Bois de l’Epinay

À partir de 10 ans.

Animée par les Bergers de la Biodiversité

Réservations 0789284123 ou en ligne .

