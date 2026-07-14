Sortie nature Mystérieuse chauve-souris Dompierre-sur-Charente
mercredi 26 août 2026 · Dompierre-sur-Charente
Informations pratiques
Dompierre-sur-Charente
Sortie nature Mystérieuse chauve-souris
RDV parking place du Pré Saint-Jean Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris à la tombée de la nuit.
.
RDV parking place du Pré Saint-Jean Dompierre-sur-Charente 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 75 90 84 association.perennis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the fascinating world of bats as night falls.
L’événement Sortie nature Mystérieuse chauve-souris Dompierre-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge