Informations pratiques

Dompierre-sur-Charente

Sortie nature Mystérieuse chauve-souris

RDV parking place du Pré Saint-Jean Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris à la tombée de la nuit.

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RDV parking place du Pré Saint-Jean Dompierre-sur-Charente 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 75 90 84 association.perennis@gmail.com

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English :

Set out to explore the fascinating world of bats as night falls.

L’événement Sortie nature Mystérieuse chauve-souris Dompierre-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge