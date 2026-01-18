Sortie nature Nérizellec la nuit Plovan

Sortie nature Nérizellec la nuit

Plage Ru Veïn Plovan Finistère

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Profitez de la journée mondiale des zones humides pour découvrir l’étang de Nérizellec tout en remontant l’espace et le temps. Une balade au clair de lune, entre ciel, galets et roseaux. (Prévoir des bottes )

Durée 1 h

La balade est gratuite et la réservation nécessaire au 06 73 86 64 71.

Le nombre de participants est limité.

Les sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées en cas de météo défavorable. .

Plage Ru Veïn Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

