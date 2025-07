Sortie nature nocturne sur les bords de l’Erdre Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Sortie nature nocturne sur les bords de l’Erdre Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre mardi 15 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-15 21:15 – 23:15

Gratuit : non 12 € par adulte / 8 € par enfant Tout public, En famille

Équipés de lampes, vous zigzaguerez entre les limaces, rechercherez les millepattes, verrez passer les chauve-souris en chasse, bref, vous tomberez nez à nez avec les animaux qui sortent quand l’air se rafraichit !À partir de 5 ans. Durée : 2hInscriptions et renseignements auprès de Marine au 06 08 47 78 50 [contact@entoureeparlanature.fr](mailto:contact@entoureeparlanature.fr)La sortie sera maintenue à partir d’un nombre minimum de 5 personnes. Règlement sur place.

Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-nocturne-bords-erdre-nantes/