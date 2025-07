Sortie nature nocturne sur les bords du Cens Pont du cens Nantes

Sortie nature nocturne sur les bords du Cens Pont du cens Nantes mercredi 13 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-13 21:00 – 23:00

Gratuit : non 12 € par adulte / 8 € par enfant Tout public, En famille

Équipés de lampes, vous zigzaguerez entre les limaces, rechercherez les millepattes, verrez passer les chauves-souris en chasse, bref, vous tomberez nez à nez avec les animaux qui sortent quand l’air se rafraichit !À partir de 5 ans. Durée : 2hInscriptions et renseignements auprès de Marine au 06 08 47 78 50 mailto:[contact@entoureeparlanature.fr](mailto:contact@entoureeparlanature.fr)contact@entoureeparlanature.frLa sortie sera maintenue à partir d’un nombre minimum de 5 personnes. Règlement sur place.

Pont du cens Nantes 44300

0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-nocturne-sur-les-bords-du-cens/