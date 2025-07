Sortie nature : Nos 5 sens au parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie Nantes

Sortie nature : Nos 5 sens au parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie Nantes mardi 5 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-05 10:00 – 12:00

Gratuit : non 12 € par adulte, 8 € par enfant Tout public, En famille

Au programme pour tous les âges : parcours yeux bandés, fabrication de parfum nature, collectes et créations avec des plantes, écoute des sons de la nature, sans oublier d’observer chaque animal rencontré sur notre route.Attention ceci n’est pas une sortie oiseaux !Durée 2hRéservations nécessaires auprès de l’animatrice : Marine au 06 08 47 78 50 ou par mail contact@entoureeparlanature.fr

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie 0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-5-sens/