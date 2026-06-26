SORTIE NATURE NUIT DES FORÊTS Riols

Informations pratiques

Riols

SORTIE NATURE NUIT DES FORÊTS

Plan d’eau du Bourdelet Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le CPIE du Haut-Languedoc organisent une sortie nature au plan d’eau du Bourdelet. Cet évènement permettra aux participants de découvrir à la fraîche la faune forestière (oiseaux, chauves-souris, insectes…) qui s’éveille quand le soleil se couche, et d’explorer la forêt avec tous leurs sens.

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le CPIE du Haut-Languedoc organisent une sortie nature au plan d’eau du Bourdelet. Cet évènement permettra aux participants de découvrir à la fraîche la faune forestière (oiseaux, chauves-souris, insectes…) qui s’éveille quand le soleil se couche, et d’explorer la forêt avec tous leurs sens. Cette sortie Nuit des forêts est organisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Arn.

Informations pratiques

– Évènement est gratuit et ouvert à tous les publics sous réserve de pouvoir rester calme et silencieux, ce qui maximisera les chances de faire de belles observations

– La balade constituera en une courte marche (moins de 1km) entrecoupée de nombreuses pauses

– Le sentier est plat mais naturel, avec des racines au sol et des branches à enjamber.

– Les participants sont invités à prévoir des vêtements adaptés à une progression en milieu naturel pendant une soirée estivale

– Les chaussures fermées sont recommandées.

– Le point de rendez-vous est fixé sur la zone d’accueil du plan d’eau du Bourdelet, située entre le col du Cabarétou et le lac de Vesoles

– Le stationnement est possible sur place .

Plan d’eau du Bourdelet Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 38 22

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English : SORTIE NATURE NUIT DES FORÊTS

The Haut-Languedoc Regional Nature Park and the Haut-Languedoc CPIE are organizing a nature outing at the Bourdelet lake. This event will give participants the chance to discover firsthand the forest wildlife (birds, bats, insects, etc.) that comes to life as the sun sets, and to explore the forest using all their senses.

L’événement SORTIE NATURE NUIT DES FORÊTS Riols a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC