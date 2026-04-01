Sortie nature observation de la biodiversité départ de la médiathèque Plouarzel
Sortie nature observation de la biodiversité départ de la médiathèque Plouarzel jeudi 23 avril 2026.
Plouarzel
Sortie nature observation de la biodiversité
départ de la médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Dans le cadre de sa thématique biodiversité, la médiathèque de Plouarzel vous invite à découvrir la biodiversité qui vous entoure. Sortie nature animée par des professionnelles chargées de mission Atlas de la biodiversité en Iroise.
Pour tous dès 7 ans (enfants accompagnés). Gratuit sur réservation. .
départ de la médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
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English : Sortie nature observation de la biodiversité
L’événement Sortie nature observation de la biodiversité Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT IROISE BRETAGNE
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