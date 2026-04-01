Sortie nature observation de la biodiversité départ de la médiathèque Plouarzel

Plouarzel

Sortie nature observation de la biodiversité

départ de la médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Dans le cadre de sa thématique biodiversité, la médiathèque de Plouarzel vous invite à découvrir la biodiversité qui vous entoure. Sortie nature animée par des professionnelles chargées de mission Atlas de la biodiversité en Iroise.

Pour tous dès 7 ans (enfants accompagnés). Gratuit sur réservation. .

départ de la médiathèque 4 rte de saint renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

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English : Sortie nature observation de la biodiversité

L’événement Sortie nature observation de la biodiversité Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT IROISE BRETAGNE