Sortie nature Observation des cigognes blanches Parking du pont des Forges Nassigny

Parking du pont des Forges Les Forges Nassigny Allier

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Venez observer l’installation des cigognes blanches sur leurs nids, le long du canal de Berry.

Parking du pont des Forges Les Forges Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes groupe.montlucon@lpo.fr

Come and watch white storks settle into their nests along the Berry canal.

