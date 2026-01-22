Sortie nature Observation des cigognes blanches Parking du pont des Forges Nassigny
Sortie nature Observation des cigognes blanches
Parking du pont des Forges Les Forges Nassigny Allier
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Venez observer l’installation des cigognes blanches sur leurs nids, le long du canal de Berry.
Parking du pont des Forges Les Forges Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Come and watch white storks settle into their nests along the Berry canal.
