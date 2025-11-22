Sortie nature Observation des oiseaux et autres curiosités naturalistes Plouharnel
RV donné lors de l’inscription Plouharnel Morbihan
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:15:00
2025-11-22
Partez à la découverte du patrimoine ornithologique d’exception à l’occasion d’une balade sur les rivages du Grand Site de France Bernache cravant, huîtrier-pie, tournepierre à collier, bécasseaux se laisseront observer… .
RV donné lors de l’inscription Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
