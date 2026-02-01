Sortie nature Observation des oiseaux Lancieux

Sortie nature Observation des oiseaux

Rdv communiqué à l’inscription Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-27

Organisé par le PNR Maison de la Rance

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels !

Inscription 02 96 87 00 40. .

Rdv communiqué à l’inscription Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

