Sortie nature Observation des oiseaux Lancieux vendredi 27 février 2026.
Rdv communiqué à l’inscription Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-27
Organisé par le PNR Maison de la Rance
Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels !
Inscription 02 96 87 00 40. .
Rdv communiqué à l’inscription Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40
