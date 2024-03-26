Sortie nature Observation des oiseaux migrateurs en vallée du Ton Leuze
dimanche 4 octobre 2026 · Leuze
Informations pratiques
Leuze
Sortie nature Observation des oiseaux migrateurs en vallée du Ton
Leuze Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04 11:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Saviez-vous que la vallée du Ton est un véritable couloir de voyage pour des milliers d’oiseaux ?
A l’occasion des journées Européennes de la migration, rejoignez-nous pour une balade unique au départ du village.
Saviez-vous que la vallée du Ton est un véritable couloir de voyage pour des milliers d’oiseaux ?
A l’occasion des journées Européennes de la migration, rejoignez-nous pour une balade unique au départ du village. .
Leuze 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 02 71 contact@pays-thierache.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Did you know that the Ton valley is a veritable travel corridor for thousands of birds?
To mark European Migration Days, join us for a unique walk starting from the village.
L’événement Sortie nature Observation des oiseaux migrateurs en vallée du Ton Leuze a été mis à jour le 2024-03-26 par Agence Aisne Tourisme