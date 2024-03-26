Informations pratiques

Leuze

Sortie nature Observation des oiseaux migrateurs en vallée du Ton

Leuze Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 11:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Saviez-vous que la vallée du Ton est un véritable couloir de voyage pour des milliers d’oiseaux ?

A l’occasion des journées Européennes de la migration, rejoignez-nous pour une balade unique au départ du village.

Saviez-vous que la vallée du Ton est un véritable couloir de voyage pour des milliers d’oiseaux ?

A l’occasion des journées Européennes de la migration, rejoignez-nous pour une balade unique au départ du village. .

Leuze 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 02 71 contact@pays-thierache.fr

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English :

Did you know that the Ton valley is a veritable travel corridor for thousands of birds?

To mark European Migration Days, join us for a unique walk starting from the village.

L’événement Sortie nature Observation des oiseaux migrateurs en vallée du Ton Leuze a été mis à jour le 2024-03-26 par Agence Aisne Tourisme