Sortie nature Observation des oiseaux

Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels.

Lieu de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .

Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

