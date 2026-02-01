Sortie nature Observation des oiseaux Pleudihen-sur-Rance
Sortie nature Observation des oiseaux Pleudihen-sur-Rance mardi 17 février 2026.
Sortie nature Observation des oiseaux
Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels.
Lieu de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .
Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40
