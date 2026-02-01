Sortie nature Observation des oiseaux

Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

2026-02-24

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels.

Lieu de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire

Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .

Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42

