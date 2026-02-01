Sortie nature Observation des oiseaux Saint-André-des-Eaux
Sortie nature Observation des oiseaux Saint-André-des-Eaux mardi 24 février 2026.
Sortie nature Observation des oiseaux
Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux naturels.
Lieu de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace de découverte. .
Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Observation des oiseaux Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2026-02-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme