Sortie nature oiseaux JMZH Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born samedi 21 février 2026.
Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, en complément de l’exposition visible à la ludo-médiathèque du 17 février au 8 mars.
Tout public
Infos et inscription obligatoire au 06 12 41 59 51 .
Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 73 48 nature@sainteeulalieenborn.fr
English : Sortie nature oiseaux JMZH
