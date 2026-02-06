Sortie nature oiseaux JMZH Camping du lac Sainte-Eulalie-en-Born

Sortie nature oiseaux JMZH

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, en complément de l’exposition visible à la ludo-médiathèque du 17 février au 8 mars.

Tout public

Infos et inscription obligatoire au 06 12 41 59 51 .

Camping du lac 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 73 48 nature@sainteeulalieenborn.fr

