Sortie nature Olivier, arbre millénaire Mouriès

Samedi 8 novembre 2025 de 10h à 16h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Cette balade permet de découvrir l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire tout en parcourant la 1ères commune oléicole de France. Prévoir son pique-nique ! Association « Chemin Faisan »

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

This walk allows you to discover the olive tree through the seasons, its cultivation, its history while exploring the first olive-growing municipality in France. Remember to bring your picnic!

German :

Bei diesem Spaziergang können Sie den Olivenbaum im Laufe der Jahreszeiten, seine Kultur und seine Geschichte kennenlernen und gleichzeitig durch die erste Olivenanbaugemeinde Frankreichs wandern. Bringen Sie Ihr Picknick mit! Verein « Chemin Faisan » (Fasanenweg)

Italiano :

In questa passeggiata scoprirete l’olivo attraverso le stagioni, la sua cultura e la sua storia, attraversando il 1° comune olivicolo di Francia. Portate il vostro picnic! Associazione « Chemin Faisan

Espanol :

En este paseo, descubrirá el olivo a través de las estaciones, su cultura y su historia, recorriendo el primer municipio olivarero de Francia. Traiga su propio picnic Asociación « Chemin Faisan

