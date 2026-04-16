Nixéville-Blercourt

Sortie nature Papillons & orchidées des pelouses

Nixéville-Blercourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Sortie nature Papillons & orchidées des pelouses, dimanche 24 mai à 14h30.

Découverte d’une pelouse marneuse à l’aspect labyrinthique quand on déambule dans le dédale de haies et de genévriers ( une de plus belle junipéraie du département) qui rendent la nature si souriante.

Sortie nature, gratuite, animée par Pascal Klein, conservateur du site. (chaussures de marche et jumelles conseillées).

Rendez-vous au parking du terrain de foot de Nixéville.

Inscription obligatoire tél. 06 43 45 28 53Tout public

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Nixéville-Blercourt 55120 Meuse Grand Est +33 6 43 45 28 53

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English :

Nature outing Butterflies & lawn orchids, Sunday May 24 at 2:30pm.

Discover a labyrinthine marl lawn as you wander through the maze of hedges and junipers (one of the most beautiful juniper groves in the department) that make nature so smiling.

Free nature outing led by Pascal Klein, site curator. (walking shoes and binoculars recommended).

Meet at the Nixéville soccer pitch parking lot.

Registration required: tel. 06 43 45 28 53

L’événement Sortie nature Papillons & orchidées des pelouses Nixéville-Blercourt a été mis à jour le 2026-04-16 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE