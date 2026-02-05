Sortie nature Partageons la nature sans laisser de traces ! Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Sortie nature Partageons la nature sans laisser de traces !

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Gratuit

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 17:30:00

2026-02-19

Les jeudis 5 et 19 février de 14h30 à 17h30.

Sous son manteau blanc, la montagne en hiver reste un espace fragile, partagé avec la faune et la flore enfouie. Une sortie guidée par un agent du Parc pour adopter la “Quiétude Attitude” en saison froide mieux comprendre, mieux cohabiter, et profiter de la neige en respectant ceux qui vivent ou travaillent dans ces paysages.

Durée 2h

Age minimum 6 ans

Matériel nécessaire vêtements adaptés à la météo, bonnes chaussures ou raquettes selon enneigement Chiens interdits .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

