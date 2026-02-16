Sortie nature Pêche à pied Le Havre
Sortie nature Pêche à pied Le Havre mercredi 15 avril 2026.
Sortie nature Pêche à pied
13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre Seine-Maritime
Participez à notre pèche à pied sur le platier du Havre ! Capture douce et identification pour s’émerveiller de ce milieu peu connu aux richesses insoupçonnées et prendre un grand bol d’iode !
Réservation obligatoire au 0640435625 ou via la.cepee76@posteo.net
Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription .
13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 43 56 25 la.cepee76@posteo.net
English : Sortie nature Pêche à pied
